Покушения и теракты РФ против украинцев

Напомним, что российские спецслужбы не в первый раз пытаются ликвидировать украинских чиновников, военных и руководителей стратегических предприятий.

Спецоперации по предотвращению подобных покушений Служба безопасности Украины и правоохранительные органы проводят систематически.

Теракт против руководителя оборонного завода - 26 августа 2026 года СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Киевской области.

Покушение на топ-чиновника ВМС - в мае 2026 года в Одессе задержали киллера РФ , который по заданию российских спецслужб пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Попытка убийства чиновника в столице - в апреле 2026 года в Киеве разоблачили агента ФСБ , который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.