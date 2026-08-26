Замахи та підриви складів: в РНБО розкрили, хто в Росії відповідає за диверсії в ЄС

Замахи та теракти РФ проти українців

Нагадаємо, що російські спецслужби не вперше намагаються ліквідувати українських посадовців, військових та керівників стратегічних підприємств.

Спецоперації із запобігання подібним замахам Служба безпеки України та правоохоронні органи проводять систематично.

Теракт проти керівника оборонного заводу - 26 серпня 2026 року СБУ та Нацполіція запобігли теракту проти керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу у Київській області.

Замах на топ-посадовця ВМС - у травні 2026 року в Одесі затримали кілера РФ, який за завданням російських спецслужб намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня".

Спроба вбивства чиновника у столиці - у квітні 2026 року в Києві викрили агента ФСБ, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.