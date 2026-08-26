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Покушения и взрывы складов: в СНБО раскрыли, кто в России отвечает за диверсии в ЕС

16:05 26.08.2026 Ср
2 мин
Приказы отдают на самом высоком уровне
aimg Сергей Козачук
Покушения и взрывы складов: в СНБО раскрыли, кто в России отвечает за диверсии в ЕС Фото: спецслужбы РФ проводят диверсионные операции в Европе (24.tv)
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За диверсиями, покушениями и взрывами военных объектов в странах Европейского Союза стоит Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Кто непосредственно совершает диверсии

Как отмечается, за границей действуют сразу несколько спецподразделений российской военной разведки:

  • Воинская часть 29155 - насчитывает около 400 человек. Специализируется непосредственно на зарубежных операциях. Среди ее задач – подрывы складов боеприпасов и военных заводов, отравления, покушения и другие диверсии.
  • Центр 795 (в/ч 75127) - отдельная законспирированная и автономная структура. Основной профиль - похищение людей и проведение диверсий за пределами России.

Подчинение и контроль

Центр 795 подчинен исключительно начальнику Генерального штаба РФ Валерию Герасимову.

Тот, в свою очередь, отчетность о деятельности подразделения составляет лично для российского диктатора Владимира Путина.

Покушения и теракты РФ против украинцев

Напомним, что российские спецслужбы не в первый раз пытаются ликвидировать украинских чиновников, военных и руководителей стратегических предприятий.

Спецоперации по предотвращению подобных покушений Служба безопасности Украины и правоохранительные органы проводят систематически.

Теракт против руководителя оборонного завода - 26 августа 2026 года СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Киевской области.

Покушение на топ-чиновника ВМС - в мае 2026 года в Одессе задержали киллера РФ , который по заданию российских спецслужб пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Попытка убийства чиновника в столице - в апреле 2026 года в Киеве разоблачили агента ФСБ , который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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