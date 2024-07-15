RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Покушение на Трампа. Республиканцы требуют ответов по безопасности от Секретной службы, - Politico

Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин во время разговора в воскресенье потребовал от директора Секретной службы Кимберли Читл ответов касательно попытки убийства бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник республиканцев в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что этот телефонный разговор является последним признаком растущего возмущения законодателей-республиканцев по поводу предполагаемых пробелов в безопасности, которые привели к нападению на Трампа в Бетел-парке в эту субботу, и многие уже указывают пальцем на Секретную службу.

Помощник, которому по его требованию была предоставлена анонимность, сказал, что Грин задал Читлу ряд вопросов "о том, что привело к вчерашним историческим неудачам".

Помощник также отметил, что директор Секретной службы обязался предоставить комиссии "коммуникации и документы, касающиеся митинга". Источник добавил, что республиканское большинство проведет брифинг с Читлом только для членов в понедельник.

 

Напомним, 13 июля в Трампа стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое огнестрельное ранение.

По данным ФБР, руководящего расследованием, на митинге стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Там говорят, что нападавший действовал один, доказательств проблем с психическим здоровьем не обнаружено, мотивы пока не установлены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп