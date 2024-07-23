Покушение на Трампа: директор Секретной службы признала "провал", но уходить не хочет

Читл назвала покушение на жизнь Трампа "самым значительным оперативным провалом" Секретной службы за последние десятилетия и пообещала "сдвинуть небо и землю", чтобы понять, что пошло не так, и убедиться, что это больше не повторится.

Директор службы признала, что им сообщали о подозрительном лице от двух до пяти раз до стрельбы на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Она также сообщила, что крыша, из которой Томас Мэтью Крукс открыл огонь, была определена как потенциально уязвимая за несколько дней до митинга. Читл сказала, что извинилась перед Трампом во время телефонного разговора после покушения.

Однако, когда представитель Республиканской партии Нэнси Мэйс предложила Читл начать составлять заявление об увольнении, она ответила: "Нет, спасибо".

Читл признала, что Крукс был замечен местными правоохранительными органами перед стрельбой с дальномером, небольшим устройством, похожим на бинокль, который охотники используют для измерения расстояния до цели, но, по ее словам, мужчина не считался "угрозой".

Директор Секретной службы сказала, что агентство надеется завершить внутреннее расследование через 60 дней.