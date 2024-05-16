Покушение на Фицо и отмена визитов Зеленского в Испанию и Португалию: новости за 15 мая

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали с огнестрельным оружием, он получил ранения. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил свои визиты в Португалию и Испанию.

Более детально о том, что произошло в среду, 15 мая, - в материале РБК-Украина .

На Фицо было совершено покушение

В словацком городе Гандлова совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Его ранили из огнестрельного оружия, а нападавшего задержала полиция.

Подробнее о состоянии главы правительства Словакии и возможных мотивах - в материале РБК-Украина.

Зеленский отменил визиты в Португалию и Испанию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию, пишет CNN.

По данным издания, Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент.

Украинские разведчики атаковали базу с топливом в Ростовской области, - источники

Главное управление разведки Украины (ГУР) в ночь на среду, 15 мая, атаковало дронами топливную базу в Ростовской области (Россия), рассказали РБК-Украина источники.

Известно, что РФ использовала эту базу в военных целях.

США выделяют Украине 2 млрд долларов на оружие, - Блинкен

США выделяют Украине новый пакет финансовой помощи в размере 2 млрд долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

По его словам, денежные средства пойдут на закупку оружия для украинской армии.

Блинкен сделал заявление о применении американского оружия по территории РФ

США не призывают Украину наносить удары вне своей территории, подчеркнул глава Госдепа США Энтони Блинкен.

При этом, как добавил государственный секретарь, Украина сама выбирает, как вести войну.

РФ хочет создать панику в Харькове и Сумах, для продвижения темы переговоров, - ЦПД

Россияне хотят создать панику в Харькове и Сумах, чтобы повлиять на местных жителей. Это они хотят использовать для продвижения переговоров, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Харьковской области, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он заслушал доклады от военных о ситуации на фронте.

Он отметил, что Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области.

Считается ли брошенная в почтовый ящик повестка врученной: ответ Минобороны

По словам спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, в Украине отсутствует такая норма, которая бы считала, что брошенная в почтовый ящик повестка была вручена.

"На данный момент действует другая норма. Человек должен лично расписаться в повестке и только тогда она считается врученной", - сказал Лазуткин.