Считается ли брошенная в почтовый ящик повестка врученной: ответ Минобороны

В Украине нет такой нормы, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, в Украине отсутствует такая норма, которая бы считала, что брошенная в почтовый ящик повестка была вручена.

"На данный момент действует другая норма. Человек должен лично расписаться в повестке и только тогда она считается врученной", - сказал Лазуткин.

В то же время он добавил, что если появится постановление, которое будет по-другому это регулировать, тогда он это будет комментировать. Но пока этого нет.