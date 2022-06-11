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Україна контролює третину Сєверодонецька, у місті точаться бої, - мер

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Субота 11 червня 2022 16:50
Україна контролює третину Сєверодонецька, у місті точаться бої, - мер Фото: Україна контролює третину Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на суботу, 11 червня, під контролем Збройних сил України перебуває третина Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Сєверодонецька Олександра Стрюка у коментарі ВВС.

"На сьогодні йдуть гострі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудовано лінію оборони, в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити російських військових", - наголосив він.

За словами Стрюка, зараз головною проблемою ЗСУ у місті є нестача ППО та артилерії. Російські військові постійно вільно атакують позиції українців з повітря.

Також він додав, що ситуація на території заводу "Азот" залишається складною.

"Територія "Азоту" обстріляна і з повітря, і з важкої артилерії. Вчора вибухнув цех обробки аміаку, вибухнув склад з хімікатами, він горить уже добу", - розповів Стрюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 червня українські бійці відбили штурм російських військ на трьох напрямках в Луганській області. Водночас бій за Сєверодонецьк триває.

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