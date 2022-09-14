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Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області (відео)

Фото: ЗСУ захопили у Харківській області багато трофейної техніки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові захопили чимало російської техніки під час звільнення Харківської області. Частину трофейної зброї вже відправили на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Російську техніку захопили під час штурму позицій "Москва" та "Пітєр" у районах населених пунктів Новогусарівка, Щурівка та Байрак Харківської області.

Українські воїни забрали велику кількість техніки та боєкомплектів ворога. Більшу частину з них вже відправили на фронт знищувати окупантів.

Підрозділам ЗСУ вдалося захопити:

  • протитанковий переносний комплекс "фагот";
  • станкові протитанкові гранатомети (СПГ-9);
  • великокаліберні кулемети (ДШК);
  • БМП-2 та БМП-3:
  • буксировану протитанкову гармату "Рапіра";
  • міни та інші протитанкові засоби.

Крім того, захисники захопили російські танки та боєприпаси для них, яких раніше не було на озброєнні української армії, а також новітню систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, за словами глави держави Володимир Зеленського, українські війська звільнили понад 8 тисяч квадратних кілометрів територій.

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