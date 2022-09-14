Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області (відео)

Російську техніку захопили під час штурму позицій "Москва" та "Пітєр" у районах населених пунктів Новогусарівка, Щурівка та Байрак Харківської області.

Українські воїни забрали велику кількість техніки та боєкомплектів ворога. Більшу частину з них вже відправили на фронт знищувати окупантів.

Підрозділам ЗСУ вдалося захопити:

протитанковий переносний комплекс "фагот";

станкові протитанкові гранатомети (СПГ-9);

великокаліберні кулемети (ДШК);

БМП-2 та БМП-3:

буксировану протитанкову гармату "Рапіра";

міни та інші протитанкові засоби.

Крім того, захисники захопили російські танки та боєприпаси для них, яких раніше не було на озброєнні української армії, а також новітню систему радіоелектронної боротьби.