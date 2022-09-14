Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области (видео)

Российскую технику захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак Харьковской области.

Украинские воины забрали большое количество техники и боекомплектов врага. Большую часть из них уже отправили на фронт уничтожать оккупантов.

Подразделениям ВСУ удалось захватить:

противотанковый переносной комплекс "Фагот";

станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9);

крупнокалиберные пулеметы (ДШК);

БМП-2 и БМП-3:

буксируемую противотанковую пушку "Рапира";

мины и другие противотанковые средства.

Кроме того, защитники захватили российские танки и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы.