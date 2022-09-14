Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области (видео)

Украинские военные захватили немало российской техники во время освобождения Харьковской области. Часть трофейного оружия уже отправили на передовую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Российскую технику захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак Харьковской области.
Украинские воины забрали большое количество техники и боекомплектов врага. Большую часть из них уже отправили на фронт уничтожать оккупантов.
Подразделениям ВСУ удалось захватить:
Кроме того, защитники захватили российские танки и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы.
Напомним, по словам главы государства Владимир Зеленского, украинские войска освободили более 8 тысяч квадратных километров территорий.
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