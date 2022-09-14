UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области (видео)

Фото: ВСУ захватили в Харьковской области много трофейной техники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные захватили немало российской техники во время освобождения Харьковской области. Часть трофейного оружия уже отправили на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Российскую технику захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак Харьковской области.

Украинские воины забрали большое количество техники и боекомплектов врага. Большую часть из них уже отправили на фронт уничтожать оккупантов.

Подразделениям ВСУ удалось захватить:

  • противотанковый переносной комплекс "Фагот";
  • станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9);
  • крупнокалиберные пулеметы (ДШК);
  • БМП-2 и БМП-3:
  • буксируемую противотанковую пушку "Рапира";
  • мины и другие противотанковые средства.

Кроме того, защитники захватили российские танки и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы.

Напомним, по словам главы государства Владимир Зеленского, украинские войска освободили более 8 тысяч квадратных километров территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйХарьковВойна в Украине