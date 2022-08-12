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Залужний направив Міноборони важливе прохання щодо студентів

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Новиков

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Юлії Гришиної.

За її словами, Залужний до Дня молоді зробив подарунок українським студентам.

"Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти", - зазначила вона.

Вона додала, що тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.

Зазначимо, на сьогодні студентам, аспірантам і докторантам українських вишів заборонений виїзд з країни, незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації.

Більш детальна інформація в матеріалі "Студенти, багатодітні батьки та волонтери: відповіді на головні питання про виїзд з України".

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