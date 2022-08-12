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Залужный направил Минобороны важную просьбу по студентам

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Новиков

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный просит разрешить выезд за границу для украинских студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной.

По ее словам, Залужный ко Дню молодежи сделал подарок украинским студентам.

"Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты", - отметила она.

Она добавила, что теперь решение за Кабинетом министром и, в частности, министра обороны Алексея Резникова.

Отметим, на сегодня студентам, аспирантам и докторантам украинских вузов запрещен выезд из страны, несмотря на то, что они не подлежат мобилизации.

Более детальная информация в материале "Студенты, многодетные отцы и волонтеры: ответы на главные вопросы о выезде из Украины".

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мобилизация в УкраинеВалерий Залужный