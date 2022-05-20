Залужний: нам вдалося змусити РФ відмовитися від головної мети - захоплення Києва

Перший місяць війни Росії проти України став переломним. Українським військовим вдалося змусити окупантів відмовитися від головної мети-захоплення Києва.
Про це заявив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
"Ми ясно розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичні втрати, змусити відмовитися від головної мети-захоплення міста Києва", - заявив він.
Залужний підкреслив, що на сьогодні ЗСУ не тільки ведуть оборону, а й провели ряд успішних контрнаступних дій.
"Вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", - додав він.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України можуть здобути перемогу над російськими військами.
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