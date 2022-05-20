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Залужный: нам удалось заставить РФ отказаться от главной цели - захвата Киева

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Валерия Полищук

Первый месяц войны России против Украины стал переломным. Украинским военным удалось заставить оккупантов отказаться от главной цели - захвата Киева.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

"Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захвата города Киева", - заявил он.

Залужный подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не только ведут оборону, но и провели ряд успешных контрнаступательных действий.

"Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины могут одержать победу над российскими войсками.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВойна России против Украины