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Залужный проанализировал контрнаступление ВСУ с генералом Милли

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Киев, Четверг 06 октября 2022 19:11
Залужный проанализировал контрнаступление ВСУ с генералом Милли Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. В частности, стороны обсудили контрнаступление украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции Вооруженных Сил Украины", - написал Залужный по итогам переговоров.

Также он отметил, что ситуация на фронтах сложная, но находится под контролем Украины и развивается по ее планам.

При этом, по словам, Залужного, в ходе переговоров был поднят вопрос поставок оружия и техники для украинских военных.

Напомним, в ходе прошлого телефонного разговора, который состоялся 2 октября, Залужный обсудил с Милли вопрос обеспечения потребностей украинских военных.

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