Залужный проанализировал контрнаступление ВСУ с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. В частности, стороны обсудили контрнаступление украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.
"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции Вооруженных Сил Украины", - написал Залужный по итогам переговоров.
Также он отметил, что ситуация на фронтах сложная, но находится под контролем Украины и развивается по ее планам.
При этом, по словам, Залужного, в ходе переговоров был поднят вопрос поставок оружия и техники для украинских военных.
Напомним, в ходе прошлого телефонного разговора, который состоялся 2 октября, Залужный обсудил с Милли вопрос обеспечения потребностей украинских военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.