Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине

По словам Залужного, из-за недостаточного количества призывников, пока нет возможности просто уволить находящихся на фронте солдат. Более того, он подчеркнул, что Россия может нанести удар по тренировочным центрам.

В то же время, он отметил, что в Украине до сих пор есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей.

"Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников и мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию", - подчеркнул главнокомандующий.

Залужный также сообщил, что в Украине будет введена "боевая стажировка", которая будет предусматривать направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада приняла закон об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Однако он до сих пор не подписан украинским президентом Владимиром Зеленским.

Электронный реестр военнообязанных

Закон о едином электронном реестре был принят Верховной Радой еще в 2017 году, формально его запустили в марте 2022 года, но без полной базы относительно военнообязанных.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что смысл е-реестра военнообязанных - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

К тому же, в Минобороны рассказывали, могут ли "видеть" граждан без реестра военнообязанных.

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