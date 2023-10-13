В Минобороны объяснили, могут ли "видеть" граждан без реестра военнообязанных

В Украине есть возможность выявлять подлежащих мобилизации граждан, даже если они не обновляли свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и не указаны в электронном реестре военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Наталью Калмыкову в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос ведущей о роли Реестра военнообязанных для уменьшения количества тех, кто пытается избежать мобилизации, чиновник отметила, что государство все равно "тогда сможет видеть" таких граждан.

"Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных - есть другие реестры, по которым мы в любом случае (выявим, - Ред.)", - сказала представитель Минобороны.

В этом контексте она указала на "цифровой след" людей в современном мире.

Также замглавы МОУ подчеркнула, что Украину "придется защищать каждому из нас".

"Поэтому лучше прийти самому, и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться", - посоветовала чиновник.

Электронный реестр военнообязанных

Напомним, что закон о едином электронном реестре был принят Верховной Радой еще в 2017 году, формально его запустили в марте 2022 года, но без полной базы по военнообязанным.

Недавно министр обороны Рустем Умеров отметил, что смысл Е-реестра военнообязанных - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

Ранее РБК-Украина писало, что электронный реестр призывников и военнообязанных должен появиться в ближайшее время, и в октябре ожидаются финальные шаги по его запуску.