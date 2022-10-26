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Зеленский и Сунак договорились продолжить давление на "варварский режим" Путина

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Лондон, Среда 26 октября 2022 01:34
Зеленский и Сунак договорились продолжить давление на "варварский режим" Путина Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Лондона. Стороны договорились продолжить давление на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии.

Сунак заявил: при его премьерстве поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства "будет как никогда сильной и президент Зеленский может рассчитывать на неизменную солидарность его правительства".

"Премьер-министр также отметил важность работы МАГАТЭ в Украине по обеспечению ядерной безопасности и прозрачности в отношении любой дезинформации. Оба лидера согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на варварский режим президента РФ Владимира Путина путем продолжения экономических санкций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый зарубежный визит будет именно в Украину.

Вчера он уже высказался о войне в Украине. По его словам, затеянная Владимиром Путиным война привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

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