Залужный рассказал, на чем Украине нужно сосредоточить усилия в 2024 году

Украине в вопросе войны с Россией необходимо сосредоточить усилия на трех моментах в 2024 году. Они касаются обеспечения защитников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для CNN .

Как отметил генерал, Украине в этом году нужно сосредоточить усилия на:

создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Он подчеркнул, что в современных условиях ВСУ обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности.

"Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - добавил Залужный.

Слухи об отставке Залужного

Напомним, несколько дней назад в сети начали распространять слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Уже прошло четыре дня с момента, когда появились такие слухи, но указ об отставке Залужного так и не появился.

Более детально о том, почему испортились отношения Зеленского с Залужным и отправят ли главнокомандующего в отставку, - в материале РБК-Украина.