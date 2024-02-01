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Залужный рассказал, на чем Украине нужно сосредоточить усилия в 2024 году

Четверг 01 февраля 2024 20:06
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Залужный рассказал, на чем Украине нужно сосредоточить усилия в 2024 году Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине в вопросе войны с Россией необходимо сосредоточить усилия на трех моментах в 2024 году. Они касаются обеспечения защитников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для CNN.

Как отметил генерал, Украине в этом году нужно сосредоточить усилия на:

  • создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;
  • внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;
  • как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Он подчеркнул, что в современных условиях ВСУ обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности.

"Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - добавил Залужный.

Слухи об отставке Залужного

Напомним, несколько дней назад в сети начали распространять слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Уже прошло четыре дня с момента, когда появились такие слухи, но указ об отставке Залужного так и не появился.

Более детально о том, почему испортились отношения Зеленского с Залужным и отправят ли главнокомандующего в отставку, - в материале РБК-Украина.

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