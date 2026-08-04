Залужный раскритиковал вступление Украины в НАТО и предлагает другие варианты

Залужный заявил, что не считает перспективным движение Украины к членству в НАТО в нынешнем формате. Он отметил, что на протяжении многих лет занимался вопросами перехода Вооруженных сил Украины на стандарты Альянса и неоднократно слышал обещания по поводу будущего вступления Украины.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, видимо, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО и слушал каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!", - заявил Залужный.

В то же время он объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, современная структура НАТО не отвечает вызовам, возникшим после полномасштабной войны России против Украины.

Залужный заявил, что Украина не может просто присоединиться к организации с ее нынешними подходами. По его словам, проблема заключается не только в процессе вступления, но и в необходимости обновления самого Альянса.

Он также выразил мнение, что НАТО в ближайшие годы, вероятно, будет оставаться в нынешнем формате, тогда как Украине нужны более быстрые и более современные решения в области безопасности.

Залужный сомневается в возможности вступления Украины в НАТО (инфографика РБК-Украина)

В то же время генерал подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве со странами НАТО через доступ к критически важным технологиям. Среди этих направлений он назвал антибаллистические системы, космические возможности и другие оборонные технологии.

Какие новые форматы предлагает Залужный вместо НАТО

В контексте будущих гарантий безопасности Украины Залужный заявил, что Киев может ориентироваться на новые оборонные союзы. По его словам, одним из вариантов может стать европейский военный блок безопасности.

Отдельно он положительно оценил возможность участия Украины в Объединенных экспедиционных силах (JEF), возглавляемых Великобританией.

"Украина будет привязываться к блокам и союзам, которые, по-видимому, будут формироваться. Вероятнее всего, мы будем говорить о европейском военном блоке безопасности", - сказал он.

По словам Залужного, у JEF созданы с 2015 года органы управления, однако Украина пока недостаточно работала над интеграцией в этот формат.

В то же время следует отметить, что JEF пока не является аналогом НАТО и не предусматривает механизм коллективной обороны или автоматических обязательств по защите своих участников.