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В Госдепе США ответили, приблизил ли саммит НАТО Украину к членству в Альянсе

23:35 08.07.2026 Ср
2 мин
Что в США думают о перспективах Украины после саммита?
aimg Милан Лелич aimg Анастасия Никончук
В Госдепе США ответили, приблизил ли саммит НАТО Украину к членству в Альянсе Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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В Госдепе США объяснили, приблизил ли саммит НАТО Украину к членству в Альянсе и почему опыт украинской армии стал одной из ключевых тем встречи.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Государственного департамента США Ян Бейтсон.

В Госдепе ответили на вопрос о членстве Украины

Во время интервью РБК-Украина официальный русскоязычный представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон прокомментировал, означает ли признание Украины контрибьютором трансатлантической безопасности ее фактическое приближение к вступлению в НАТО.

По его словам, тема членства Украины в Альянсе на саммите не поднималась. Вместе с тем значительная часть обсуждений была посвящена самой Украине.

Он также отметил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что американский лидер назвал ее переломным моментом в отношениях после событий в Овальном кабинете.

Украина формирует повестку современного НАТО

Бейтсон заявил, что администрация Трампа выступает за НАТО, ориентированное на современные вызовы, а не на модель, существовавшую десятилетия назад.

По его словам, сегодня большинство стран Альянса находятся в Европе, где продолжается единственная масштабная война — российско-украинская. Именно поэтому опыт Украины имеет особое значение для союзников.

Он подчеркнул, что в центре внимания НАТО находятся беспилотники, новые методы ведения боевых действий, бронетехника и развитие оборонного производства.

"Украинцы давно говорят об этом, и кажется, что это была очень важная тема здесь в Анкаре", — отметил представитель Госдепартамента США.

Напоминаем, что в Госдепартаменте США не исключают возможности визита президента Дональда Трампа в Киев. Как сообщил в интервью РБК-Украина официальный русскоязычный представитель ведомства Ян Бейтсон, тот факт, что американский лидер не отверг такую возможность, говорит о том, что этот вопрос остается на рассмотрении.

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