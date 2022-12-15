Залужный провел переговоры с генералом США Милли: обсудили поставки оружия Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем обсуждений были поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram .

"Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - добавил главнокомандующий.

По словам Залужного, в ходе обсуждений он поделился с американским коллегой своим главным выводом активной войны с Россией - "с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца".

"Поддерживаю постоянный диалог с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии", - написал он по итогам переговоров.

Напомним, ранее Залужный заявлял, что потребности в новой мобилизации в Украине нет. Вместо этого нашим защитникам нужны танки.

Также мы писали, что, по словам Залужного, на данный момент российская армия пытается всеми силами поставит войну в Украине "на паузу".

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