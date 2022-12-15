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Залужний провів перемовини з генералом США Міллі: обговорили постачання зброї Україні

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 20:11
Залужний провів перемовини з генералом США Міллі: обговорили постачання зброї Україні Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos com ua)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень було постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

"Підтримую постійний діалог із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєнь, боєприпасів та техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - написав він за підсумками переговорів.

За словами Залужного, в ході обговорень він поділився з американським колегою своїм головним висновком активної війни з Росією - "з таким ворогом не лише потрібно, а й цілком можливо воювати аж до кінця".

"Сподіваюся на подальшу дієву підтримку у реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України", - додав головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше Залужний заявляв, що потреби у новій мобілізації в Україні немає. Натомість нашим захисникам потрібні танки.

Також ми писали, що,за словами Залужного, зараз російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу".

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