Залужний провів перемовини з генералом США Міллі: обговорили постачання зброї Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень було постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.
"Підтримую постійний діалог із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєнь, боєприпасів та техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - написав він за підсумками переговорів.
За словами Залужного, в ході обговорень він поділився з американським колегою своїм головним висновком активної війни з Росією - "з таким ворогом не лише потрібно, а й цілком можливо воювати аж до кінця".
"Сподіваюся на подальшу дієву підтримку у реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України", - додав головнокомандувач.
Нагадаємо, раніше Залужний заявляв, що потреби у новій мобілізації в Україні немає. Натомість нашим захисникам потрібні танки.
Також ми писали, що,за словами Залужного, зараз російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу".
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