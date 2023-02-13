Залужный обсудил поставки военной помощи Украине с командующим ВС США в Европе
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Валерия Залужного.
"В преддверии заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи", - написал Залужный.
Главнокомандующие обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки украинских подразделений на территории стран-партнеров. А также Залужный поделился оценками оперативной обстановки на фронте и планами дальнейших действий.
"Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", - отметил главокомандующий ВСУ.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучение на танках Leopard 2 в Германии.
Также ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Украина срочно не получит военную технику, Путин может победить.
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