Залужный назначил экс-генпрокурора Луценко командиром взвода ударных БПЛА

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря бывшего генпрокурора Ларисы Сарган.

"Капитан Луценко Ю.В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначение состоялось согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года. Луценко Юрий Витальевич Генеральный прокурор Украины (2016-2019). Был членом СНБО, дважды занимал должность министра внутренних дел Украины и неоднократно избирался в Верховную раду Украины.