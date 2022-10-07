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Залужный пообщался с генеральным инспектором Бундесвера: о чем говорили

Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Олег Васкив

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 октября пообщался с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского генерала.

В ходе телефонного разговора офицеры обсудили выучку подразделений Вооруженных сил Украины.

"Убежден, что подготовка войск по стандартам НАТО является ключевым фактором обретения полной взаимосовместимости", - отметил Залужный.

В то же время главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Цорна за помощь, которую в этом вопросе оказывает Германия.

Напомним, 6 октября Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли контрнаступление украинских войск.

Потом главнокомандующий ВСУ заявил, что украинцы не имеют права перекладывать войну на своих детей и подчеркнул, что врага нужно уничтожить здесь и сейчас.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины