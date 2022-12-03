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Залужный поговорил по телефону с генералом Милли: что обсудили

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли выделение Украине нового вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии", - говорится в сообщении.

По его словам, военачальники также в ходе беседы поделились оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

Залужный также детализировал запросы ВСУ в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны.

"Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ранее Залужный заявил, что воздушные силы Украины уничтожают около 80% вражеских целей. С начала полномасштабной войны силы ПВО сбили более 240 тысяч воздушных целей.

РБК-Украина также сообщало, что Россия пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Для этого захватчики используют ракеты со снятыми ядерными боеголовками.

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Валерий ЗалужныйНАТОВСУ