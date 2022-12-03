Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі: що обговорили

"Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російській повномасштабній агресії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, воєначальники також під час бесіди поділилися оцінками ситуації на фронті та ризиків безпеки, які зазнають масованих ракетних ударів Росії.

Залужний також деталізував запити ЗСУ у озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.

"Запевнив, що, незважаючи на складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.