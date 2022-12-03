Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі: що обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі виділення Україні нового озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.
"Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російській повномасштабній агресії", - йдеться у повідомленні.
За його словами, воєначальники також під час бесіди поділилися оцінками ситуації на фронті та ризиків безпеки, які зазнають масованих ракетних ударів Росії.
Залужний також деталізував запити ЗСУ у озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.
"Запевнив, що, незважаючи на складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Раніше Залужний заявив, що повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.
РБК-Україна також повідомляло, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Для цього загарбники використовують ракети зі знятими ядерними боєголовками.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.