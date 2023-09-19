RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный согласовал дальнейшие шаги ВСУ с командующими на южном фронте

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Залужного.

"Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", - рассказал главнокомандующий. 

 

Он подчеркнул, что несмотря на сопротивление врага, наши военные продолжают вести наступление для освобождения украинской территории. 

Успехи ВСУ на южном фронте

Напомним, недавно украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов село Работино Запорожской области. 

После этого они, по данным ISW, успели расширить свой прорыв в районе населенного пункта. 

Как отмечал сегодня, 19 сентября, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, вчера оккупанты пытались вернуть утраченные позиции под Работино

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВалерий ЗалужныйЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины