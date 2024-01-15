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Залужный обсудил военное сотрудничество с начальником Штаба обороны Италии

Понедельник 15 января 2024 17:33
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Залужный обсудил военное сотрудничество с начальником Штаба обороны Италии Архивное фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 15 ноября, провел разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главкома ВСУ в Facebook.

По его словам, они обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества и обмена опытом.

"Пригласил адмирала Драгоне посетить Украину и совместно поработать на пунктах управления и в бригадах Вооруженных сил Украины", - пишет Залужный.

Залужный и Джузеппе Каво Драгоне отдельно остановились на вопросах регламентного обслуживания техники, которую Италия предоставила Украине в рамках оборонных пакетов помощи.

Главком ВСУ поблагодарил представителя Италии за всестороннюю поддержку в борьбе с российской агрессией.

Помощь Италии Украине

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должен был поддержать парламент страны.

Недавно нижняя палата парламента Италии поддержала резолюцию по продолжению военной поддержки Украины.

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