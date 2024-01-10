Нижняя палата парламента Италии поддержала продолжение военной поддержки Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANSA .

Резолюция обязывает правительство "продолжать поддерживать, в соответствии с взятыми обязательствами и тем, что будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, а также на международных форумах, к которым относится Италия, украинскую власть, в том числе путем передачи военных средств, материалов и оборудования".

Резолюция была поддержана 195 голосами. В частности 50 депутатов выступили против, а 55 - воздержались.

Как отметил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, поддержка Украины остается сильной и абсолютно неизменной, в связи с чем было бы "стратегической и политической ошибкой сделать шаг назад сейчас". В то же время помощь будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся российские атаки.

"Трудности Украины можно объяснить наличием огромных минных полей. По оценкам украинской разведки, существует более 8 миллионов мин, которые россияне используют для защиты своих позиций", - заявил Кросетто.

Министр обороны напомнил о том, что после семи пакетов помощи, недавно был дан "зеленый свет" на отправку восьмого транша оборудования, материалов и систем в Киев.

Помощь Италии Украине

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должен был поддержать парламент страны.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский союз к формированию собственной армии, которая бы играла роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.