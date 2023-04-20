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Залужный обсудил приоритеты по вооружению для ВСУ с командующим силами НАТО в Европе

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Telegram.

"Накануне очередного заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные обсудили приоритетные для Украины направления вооружения, техники и боеприпасов.

"Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте. Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь", - добавил Залужный.

Как ранее анонсировали в США следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн", которое уже станет 11-м по счету, запланированное на 21 апреля.

Во время одиннадцатой встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" Украина будет призывать к срочным поставкам ракет в зенитно-ракетные комплексы.

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