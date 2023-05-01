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Залужный провел новые переговоры с Милли: обсудили ситуацию на фронте и поставки оружия

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Понедельник 01 мая 2023 21:45
Залужный провел новые переговоры с Милли: обсудили ситуацию на фронте и поставки оружия Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 1 мая, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, где враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении наступательных действий", - написал Залужный.

Главнокомандующий рассказал Милли о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне. Также отметил необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.

"Отдельно остановился на теме укомплектования наших подразделений и важности своевременной поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве. Спасибо генералу Милли за помощь. Продолжаем координировать усилия по борьбе с российским агрессором", - добавил Залужный.

Напомним, последний разговор главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли состоялся 2 апреля. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросу поставок вооружений и боеприпасов, а также усилению украинской ПВО.

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