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Залужный: Мы хотим, чтобы понятия ВСУ и коррупция были совсем несовместимы

Киев, Понедельник 18 декабря 2023 14:17
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Залужный: Мы хотим, чтобы понятия ВСУ и коррупция были совсем несовместимы Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В Генштабе выступают за то, чтобы понятие ВСУ и понятие коррупция были совершенно несовместимы. Поскольку военные должны сконцентрироваться только на выполнении боевых задач.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первое, что мы хотим, чтобы понятие ВСУ и понятие коррупция были совсем несовместимы", - сказал Залужный.

Он акцентировал, что Вооруженные силы должны сконцентрироваться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".

"Они (ВСУ - ред.) должны концентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть", - подытожил главком.

Коррупция и война

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда в результате проверки было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат для военнослужащих ВСУ гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Кроме того, была проведена проверка тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну одной признали завышенной.

Также мы писали, что в Украине обнаружили испорченные сухпайки на складах Вооруженных Сил Украины. В 2022 году их закупил Департамент ресурсных закупок, ныне находящийся в процессе ликвидации.

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Валерий Залужный Вооруженные силы Украины коррупция
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