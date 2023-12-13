Минобороны обнаружило испорченные сухпайки: ответственный за закупки департамент расформируют

Несмотря на то, что срок годности еще не вышел, часть сухпаев, которые были поставлены в прошлом году оказались испорченными. Товары ненадлежащего качества будут изъяты, а департамент, который был ответственен за закупки - расформирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, в части наборов, которые были закуплены в прошлом году, повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел. Сейчас их хранят на складах Вооруженных сил, однако министерство уже сообщило, что все сухпаи непригодного качества будут изъяты.

"Наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков", - пояснили в МО.

Испорченные наборы, по словам министерства, закупил департамент ресурсных закупок в 2022-м году - без контроля качества.

"Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации", - пояснили в министерстве.

В сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки. Это создавало коррупционные риски. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями:

Департаментом политики закупок,

"Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"),

Департаментом планирования.

В то же время в МО добавили, что руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.

Напомним, заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков рассказал, что с декабря этого года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда в результате проверки было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат для военнослужащих ВСУ гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну за одну признали завышенной.

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