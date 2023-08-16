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Залужный, Буданов и другие генералы обсудили контрнаступление с коллегами из США и Британии

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские генералы провели встречу с британскими и американскими коллегами. Одной из тем обсуждений стал ход контрнаступления наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Telegram.

Кто участвовал

По словам Залужного, он вместе с начальником Генштаба генералом Сергеем Шапталой, замглавнокомандующего генералом Михаилом Забродским, командующим ВМС адмиралом Алексеем Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Александром Павлюком и начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым провели встретились с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. 

Украинские генералы вели переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным и представителями делегаций партнеров.

Что обсудили

Ключевой темой переговоров стало военное сотрудничество. Залужный отметил, что рассказал об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных действий ВСУ

"Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника", - уточнил главнокомандующий. 

Он также отметил, что сообщил партнерам о ключевых потребностях украинских военных - боеприпасах, вооружении, средствах ПВО, РЭБ и устройствах для дистанционного разминирования. 

"Еще один крайне важный вопрос - это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению", - подчеркнул Залужный. 

Генерал добавил, что во время встречи были обсуждены и возможности усиления защиты украинских объектов критической инфраструктуры. 

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. Им уже удалось освободить ряд населенных пунктов и уничтожить большое количество вражеских солдат и техники. 

В частности, сегодня в Министерстве обороны заявили, что украинские бойцы деоккупировали поселок Урожайное в Донецкой области

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