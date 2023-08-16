Залужний, Буданов та інші генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії

Хто брав участь

За словами Залужного, він разом з начальником Генштабу генералом Сергієм Шапталою, заступником головнокомандувача генералом Михайлом Забродським, командувачем ВМС адміралом Олексієм Неїжпапою, першим заступником міністра оборони генералом Олександром Павлюком і начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим провели зустріч з американськими та британськими партнерами у розширеному форматі..

Українські генерали вели переговори з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Що обговорили

Ключовою темою переговорів стало військове співробітництво. Залужний зазначив, що розповів про обстановку на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій ЗСУ.

"Ознайомив з планами Збройних Сил на найближчий час і у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії супротивника", - уточнив головнокомандувач.

Він також зазначив, що повідомив партнерів про ключові потреби українських військових - боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ та пристрої для дистанційного розмінування.

"Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних можливостей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі", - наголосив Залужний.

Генерал додав, що під час зустрічі були обговорені можливості посилення захисту українських об'єктів критичної інфраструктури.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. Їм уже вдалося звільнити низку населених пунктів та знищити велику кількість ворожих солдатів і техніки.

Зокрема, сьогодні у Міністерстві оборони заявили, що українські бійці деокупували селище Урожайне в Донецькій області.