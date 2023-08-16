Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали кадры освобождения Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"Урожайное освобождено! Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38-й отдельной бригады морской пехоты в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт", - говорится в сообщении под видео. Освобождение Урожайного Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области. "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. При этом она отменила, что наступательные действия продолжаются. Позднее освобождение Урожайного подтвердили и в Генштабе ВСУ.