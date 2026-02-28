Привлекут иностранцев: Федоров раскрыл план по мобилизации и СЗЧ

Новые решения и привлечение иностранцев

По словам Федорова, план уже наработан и прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.

Одним из ключевых элементов стратегии станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.

"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией - он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев", - подчеркнул министр.

Сроки внедрения

Федоров отметил, что за четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, которые требуют взвешенного подхода.

Конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять уже в ближайшее время.

"В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", - подчеркнул глава Минобороны.