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В заручниках у Саакашвілі не може бути стратегічне партнерство двох країн, - МЗС Грузії

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Тбілісі, Субота 02 жовтня 2021 15:24
В заручниках у Саакашвілі не може бути стратегічне партнерство двох країн, - МЗС Грузії Фото: колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію України щодо затримання Михайла Саакашвілі. На його думку, стратегічне партнерство між двома державами не може бути в заручниках екс-президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik-Georgia.

Зокрема, дипломат висловив сподівання, що ця ситуація не вплине на розвиток відносин між двома країнами.

"Їх позиція (української сторони - ред.) зрозуміла, через те, що Саакашвілі є їх громадянином. У посольства є комунікація зі співробітником, який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію", - сказав Залкаліані.

Він висловив сподівання, що всі ці питання будуть розв'язані "спокійно та мирно", а відносини України з Грузією будуть так само розвиватися, як розвивалися до цього.

"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав Залкаліані

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв підтримувати заарештованого в Грузії Михайла Саакашвілі, йому пообіцяли надати допомогу, яка належить громадянину України.

Додамо, також сьогодні представник посольства Грузії розповів Україні про затримання Саакашвілі.

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