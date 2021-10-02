В заручниках у Саакашвілі не може бути стратегічне партнерство двох країн, - МЗС Грузії
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію України щодо затримання Михайла Саакашвілі. На його думку, стратегічне партнерство між двома державами не може бути в заручниках екс-президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik-Georgia.
Зокрема, дипломат висловив сподівання, що ця ситуація не вплине на розвиток відносин між двома країнами.
"Їх позиція (української сторони - ред.) зрозуміла, через те, що Саакашвілі є їх громадянином. У посольства є комунікація зі співробітником, який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію", - сказав Залкаліані.
Він висловив сподівання, що всі ці питання будуть розв'язані "спокійно та мирно", а відносини України з Грузією будуть так само розвиватися, як розвивалися до цього.
"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав Залкаліані
Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв підтримувати заарештованого в Грузії Михайла Саакашвілі, йому пообіцяли надати допомогу, яка належить громадянину України.
Додамо, також сьогодні представник посольства Грузії розповів Україні про затримання Саакашвілі.