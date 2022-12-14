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В Бердянске произошел взрыв. Оккупанты заявляют, что часть города без света

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Бердянск, Среда 14 декабря 2022 15:11
В Бердянске произошел взрыв. Оккупанты заявляют, что часть города без света Фото: сообщается о взрыве в Бердянске на ЛЭП и подстанции (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв. Колаборанты говорят о якобы подрыве трансформаторной подстанции и обесточении 10 000 жителей, а местные партизаны выдвигают свою версию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, гауляйтер Бердянска Александр Сауленко заявил о так называемом "теракте", который якобы совершили "украинские диверсанты".

"Более 10 тысяч абонентов остаются без света в Бердянске Запорожской области после взрыва трансформаторной подстанции украинскими диверсантами", - сказал Сауленко.

Между тем, в сети сообщают, что в Бердянске местные партизаны оставили оккупантов без света.

"Бойцы украинского подполья во временно оккупированном Бердянске взорвали ЛЭП и питавшую Косу подстанцию", - пишут Telegram-каналы.

Отмечается, что именно Бердянскую косу военные РФ выбрали для дислокации - недавно мобилизованные, а также офицерский состав.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усилили проверки и не пускают людей в Бердянск.

Также мы писали, что 8 декабря на авиабазе во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы.

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