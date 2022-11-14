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Железную дорогу уже ремонтируют. Стали известны сроки запуска поездов в Херсон

Фото: поезда в Херсон запустят через 10 дней (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно освобожденным Херсоном в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Укрзализныця" совместно со спасателями уже начали ремонт поврежденных железнодорожных путей и инфраструктуры. Мы ожидаем возобновление железнодорожного сообщения с Херсоном в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Кубраков также отметил, что УЗ возобновляет прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев – Николаев. Первый поезд со столицы отправится уже сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в УЗ рассказали о подготовке к возобновлению пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

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УкрзализныцяВторжение России в УкраинуХерсон