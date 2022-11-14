Впервые с начала войны. УЗ запускает поезд из Киева в Николаев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что первый поезд в Николаев отправится сегодня из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Сообщается, что поезд №122/121 Киев-Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.

Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

"С начала полномасштабного вторжения россии Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в других городов Украины или привезти все необходимое", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.