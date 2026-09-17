Железная дорога будет работать по-новому во время тревог: что изменится для пассажиров

Введенный механизм разграничивает действия железнодорожников и пассажиров в зависимости от степени опасности:

"Желтый" уровень угрозы : поезда курсируют по расписанию, посадка и высадка пассажиров осуществляется в обычном режиме.

: поезда курсируют по расписанию, посадка и высадка пассажиров осуществляется в обычном режиме. "Красный" уровень угрозы: отправку поездов и посадку людей приостанавливают. Пассажиры и персонал обязаны пройти в укрытие.

Кроме того, "Укрзализныця" получила право оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров на местах, чтобы избежать опасного скопления людей.

Автоматические оповещения и усиленная охрана

Решения о реагировании на опасность должны приниматься мгновенно благодаря введению автоматического получения данных об уровне угрозы. Соответствующие поручения уже получили Мининфраструктуры и ГСЧС.

"Укрзализныця" вместе с местными громадами и областными военными администрациями должна расширить доступ к укрытиям на станциях. МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и будут эвакуировать людей в случае угрозы.

"Перед всеми громадами стоит первоочередная задача максимально ускорить установку мобильных укрытий. Это критически необходимо, чтобы люди могли быстро спрятаться в случае опасности. Безусловно, что безопасность пассажиров и работников железной дороги является главным приоритетом", - подчеркнул Корецкий.

Регионам также поручили адаптировать графики движения городского транспорта к расписанию поездов, особое внимание уделив ночным рейсам.