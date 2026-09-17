RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Железная дорога будет работать по-новому во время тревог: что изменится для пассажиров

22:25 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: для УЗ утвердили правила работы во время тревог (Укрзализныця)

В Украине утверждены новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных тревог. График движения и процедура посадки пассажиров будут зависеть от уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кабмина Сергея Корецкого.

Введенный механизм разграничивает действия железнодорожников и пассажиров в зависимости от степени опасности:

  • "Желтый" уровень угрозы: поезда курсируют по расписанию, посадка и высадка пассажиров осуществляется в обычном режиме.
  • "Красный" уровень угрозы: отправку поездов и посадку людей приостанавливают. Пассажиры и персонал обязаны пройти в укрытие.

Кроме того, "Укрзализныця" получила право оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров на местах, чтобы избежать опасного скопления людей.

Автоматические оповещения и усиленная охрана

Решения о реагировании на опасность должны приниматься мгновенно благодаря введению автоматического получения данных об уровне угрозы. Соответствующие поручения уже получили Мининфраструктуры и ГСЧС.

"Укрзализныця" вместе с местными громадами и областными военными администрациями должна расширить доступ к укрытиям на станциях. МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и будут эвакуировать людей в случае угрозы.

"Перед всеми громадами стоит первоочередная задача максимально ускорить установку мобильных укрытий. Это критически необходимо, чтобы люди могли быстро спрятаться в случае опасности. Безусловно, что безопасность пассажиров и работников железной дороги является главным приоритетом", - подчеркнул Корецкий.

Регионам также поручили адаптировать графики движения городского транспорта к расписанию поездов, особое внимание уделив ночным рейсам.

Напомним, в "Укрпочте" сообщили, что разделение воздушных тревог не изменило графиков работы отделений. Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.

РБК-Украина также рассказывало, как ЦНАПы и социальные учреждения Киева работают после разделения тревоги на "желтую" и "красную".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяСергей КорецкийВойна в УкраинеВоздушная тревога