Железная дорога будет работать по-новому во время тревог: что изменится для пассажиров

В Украине утверждены новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных тревог. График движения и процедура посадки пассажиров будут зависеть от уровня угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кабмина Сергея Корецкого.
Введенный механизм разграничивает действия железнодорожников и пассажиров в зависимости от степени опасности:
Кроме того, "Укрзализныця" получила право оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров на местах, чтобы избежать опасного скопления людей.
Решения о реагировании на опасность должны приниматься мгновенно благодаря введению автоматического получения данных об уровне угрозы. Соответствующие поручения уже получили Мининфраструктуры и ГСЧС.
"Укрзализныця" вместе с местными громадами и областными военными администрациями должна расширить доступ к укрытиям на станциях. МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и будут эвакуировать людей в случае угрозы.
"Перед всеми громадами стоит первоочередная задача максимально ускорить установку мобильных укрытий. Это критически необходимо, чтобы люди могли быстро спрятаться в случае опасности. Безусловно, что безопасность пассажиров и работников железной дороги является главным приоритетом", - подчеркнул Корецкий.
Регионам также поручили адаптировать графики движения городского транспорта к расписанию поездов, особое внимание уделив ночным рейсам.
Напомним, в "Укрпочте" сообщили, что разделение воздушных тревог не изменило графиков работы отделений. Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.
РБК-Украина также рассказывало, как ЦНАПы и социальные учреждения Киева работают после разделения тревоги на "желтую" и "красную".