Залізниця працюватиме по-новому під час тривог: що зміниться для пасажирів

Запроваджений механізм розмежовує дії залізничників та пасажирів залежно від ступеня небезпеки:

"Жовтий" рівень загрози : потяги курсують за розкладом, посадка та висадка пасажирів здійснюється у звичайному режимі.

: потяги курсують за розкладом, посадка та висадка пасажирів здійснюється у звичайному режимі. "Червоний" рівень загрози: відправлення потягів та посадку людей призупиняють. Пасажири та персонал зобов’язані пройти в укриття.

Крім того, "Укрзалізниця" отримала право оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів на місцях, щоб уникати небезпечного скупчення людей.

Автоматичні сповіщення та посилена охорона

Рішення про реагування на небезпеку мають ухвалюватися миттєво завдяки запровадженню автоматичного отримання даних про рівень загрози. Відповідні доручення вже отримали Мінінфраструктури та ДСНС.

"Укрзалізниця" разом із місцевими громадами та обласними військовими адміністраціями повинна розширити доступ до укриттів на станціях. МВС та Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і забезпечуватимуть евакуацію людей у випадку загрози.

"Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання максимально прискорити встановлення мобільних укриттів. Це критично необхідно, щоб люди мали можливість швидко сховатися у разі небезпеки. Безумовно, що безпека пасажирів і працівників залізниці є головний пріоритет", - наголосив Корецький.

Регіонам також доручили адаптувати графіки руху міського транспорту до розкладу потягів, особливу увагу приділивши нічним рейсам.