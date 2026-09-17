Выдают ли посылки и пенсию в "желтую" тревогу: в "Укрпочте" дали разъяснение
Разделение воздушных тревог не изменило графики работы отделений "Укрпочты". Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина заявили в пресс-службе "Укрпочты".
Как работают отделения
В компании отмечают, что почтовые отделения продолжают работать по установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в общинах по всей стране.
Во время угрозы "Укрпочта" призывает посетителей и персонал не пренебрегать безопасностью и проходить к ближайшим укрытиям.
"Приоритетом "Укрпочты" остается безопасность работников и посетителей", - подчеркнули в компании.
Будут ли изменять правила
"Укрпочта" совместно с правительством прорабатывает практическое применение новых правил оповещения с учетом специфики работы почтовой сети в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях.
"О возможных изменениях в работе отделений компания уведомит отдельно", - резюмировали в пресс-службе.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как работают ЦНАПы и социальные учреждения Киева после разделения тревоги на "желтую" и "красную".
Также РБК-Украина расспросила сеть кинотеатров Multiplex, что будет с билетами, если не удалось посмотреть фильм из-за тревоги.
Кроме того, работать ли во время "желтой" тревоги, определилась и сеть заведений McDonald's.