Железнодорожное сообщение под Киевом восстановлено: поезда возвращаются на маршруты

Фото: восстановление контактной сети пока еще продолжается (t.me/MinDevUA)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье железную дорогу под Киевом после ночных взрывов восстановили в сверхсжатые сроки. Сейчас пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

"Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка восстановлено в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки", - говорится в сообщении.

 

В министерстве проинформировали, что вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты. Однако на участке они пока будут двигаться с помощью тепловозов, поскольку восстановление контактной сети еще продолжается.

Кроме того, могут фиксироваться задержки поездов, которые уже находятся в пути. Следить за этим можно на сайте "Укрзализныци" по этой ссылке.

Также известно, что начиная с завтрашнего дня пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

"Спасибо коллегам и всем, кто присоединился к преодолению последствий чрезвычайной ситуации", - резюмировали в министерстве.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 13 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что они не были связаны с воздушной атакой.

Сегодня Главное управление коммуникаций ВСУ сообщило РБК-Украина, что 13 сентября после 23:30 на перегоне под Киевом произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, который переводил военный груз.

В результате взрыва личный состав не пострадал, однако движение по железной дороге остановили, поскольку она была повреждена. Известно, что полиция открыла уголовное производство.

Подробнее о том, что произошло, читайте в материале РБК-Украина.

