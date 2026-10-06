Залет российских дронов в Молдову является спланированной акцией, - Воздушные силы

Он ответил на вопрос о том, был ли осознанным залет дронов страны-агрессора в Молдову.

"Это спланированные акции, возможно 2-3% подверглись влиянию РЭБ, но в Черном море они могут организовать хорошее покрытие ретрансляторов, поэтому это спланированные акции", - подчеркнул Черевашенко.

Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и два дрона. Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.

Отметим, в тот день обломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять отдельных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.