Реверсные дотации просматривать не будут

На конгрессе местных властей министр финансов Сергей Марченко заявил о невозможности пересмотра механизма реверсной дотации, несмотря на требования представителей громад. Речь идет об изъятии средств из местных бюджетов с более высоким уровнем налоговой способности.

По оценке Перечинского городского головы Ивана Погориляка, общая сумма таких отчислений составляет около 19 млрд грн - примерно 0,5% государственного бюджета. В то же время, для громад эти средства являются критически важным ресурсом из-за дополнительной нагрузки от релокированного бизнеса и внутренне перемещенных лиц.

Острую дискуссию в кулуарах инициировал мэр Днепра Борис Филатов, к которой присоединились мэр Львова Андрей Садовой и другие руководители громад.

"Когда нам разбомбили половину Новокодацкого района, нам выделили 270 миллионов гривен дотации, Сергей Михайлович. А где эти деньги? Мы получили только 170 миллионов. Коллеги, не стесняйтесь говорить о проблемах. Зачем мы здесь собрались - просто посидеть? У нас рвет коммуникации, после каждого прилета возникают гидроудары. Нас обстреливают десятки раз", - заявил Филатов.

Он добавил, что "нельзя смотреть на человеческие судьбы только через цифры" и 220 состоятельных громад могут сделать несостоятельными.

"Нам говорят о дефиците бюджета в 10-70 миллиардов евро. Если говорить о реверсной дотации, то это 20 миллиардов гривен на всю страну - всего 0,57%. Реверс - это не деньги государственного бюджета. Мы просто просим оставить их громадам, потому что государственному бюджету они существенно не помогут, а для нас имеют большое значение", - сказал мэр Днепра.

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Иван Погориляк пояснил, что даже небольшиегромады, принимающие релоцированный бизнес, сталкиваются со значительным увеличением расходов на инфраструктуру и социальные услуги.

"Мы небольшая громада, но приняли много релокированного бизнеса, и бюджет у нас вырос как минимум в три раза. В то же время вызовы по обеспечению работы индустриального парка, промышленных предприятий, строительства жилья для внутренне перемещенных лиц, являющихся работниками этих предприятий, выросли в сотни раз", - отметил городской голова.

По его словам, во время разговора министр финансов Сергей Марченко отбросил возможность пересмотра механизма, сославшись на требования международных партнеров по перераспределению доходов в пользу менее финансово состоятельных громад.

Погориляк подчеркнул, что рост доходов после релокации предприятий не компенсирует расходы на больницы, детсады и школы, нагрузки на которые выросли в разы.

"К нам приехали много людей, предпринимателей. В разы возросла нагрузка на коммунальную и социальную инфраструктуру - больницы, детсады, школы. И все эти вопросы нужно решать", - пояснил он.

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Открытого диалога не получилось

В то же время, участники Конгресса заявили о нехватке возможностей для открытого диалога с центральной властью. По словам главы Закарпатского областного совета Андрея Шекеты, в зале было много людей, которые пытались взять слово, но такой возможности не получили.

"Я сидел в последнем ряду и видел большое количество людей, которые поднимали руку, но не имели этой возможности. И даже на трансляции мы видим, что кого-то упрямо не замечают, а когда уже нельзя не замечать, как, например, Садового, сразу пытаются поставить в определенные рамки", - отметил Шекета.

По его мнению, чрезмерный контроль и режиссура процесса делали невозможным постановку острых вопросов, которые предварительно не прошли фильтры.

Шекета добавил, что даже в неформальном общении за кулисами чиновники часто демонстрировали нежелание обсуждать конкретные решения, даже когда речь шла не о деньгах, а о простых изменениях в постановах.

Руководитель ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко также критически оценил формат мероприятия в своем сообщении на Facebook.

"Всех предупредили - сидеть тихо, аплодировать громко и не отсвечивать. Вопросы должны задавать специально подготовленные люди по определенным тезисам", - написал он.