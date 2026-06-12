Остался месяц: кто из иностранцев в Украине должен срочно подать декларацию в ГМС
Часть иностранцев, получивших украинское гражданство, имеет чуть больше месяца на подачу важной декларации. Иначе могут возникнуть проблемы с выполнением требований законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Главное:
- Важный дедлайн: Иностранцы, которые получили украинский паспорт после 1 января 2018 года или завершают его оформление, должны до 16 июля 2026 года подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.
- Упрощенная процедура: Эта декларация заменяет сложное и длительное требование о полном прекращении прежнего подданства.
- Кто имеет право: Послабление распространяется на иностранных добровольцев и членов их семей, а также на лиц с выдающимися заслугами перед Украиной.
- Граждане РФ: Упрощенной процедурой также могут воспользоваться родственники погибших украинских военных и граждане РФ (государства-агрессора), которые подверглись политическим преследованиям на родине и имеют подтверждающие документы.
Иностранцы, которые получили гражданство Украины после 1 января 2018 года или сейчас проходят процедуру его получения, в ряде случаев могут подать декларацию об отказе от иностранного гражданства вместо выполнения обязательства по его прекращению. Сделать это необходимо до 16 июля 2026 года.
В ведомстве пояснили, что декларацию могут подать отдельные категории иностранцев, которые получили гражданство Украины или оформляют его в соответствии с законодательством.
Под обязательством прекратить гражданство подразумевается письменное заявление иностранца об отказе от гражданства другого государства после приобретения гражданства Украины. Соответствующий документ о прекращении иностранного гражданства он должен подать в течение двух лет после получения украинского гражданства.
Кто может подать декларацию
В частности, такое право имеют иностранцы, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта, а также члены их семей.
Также декларацию могут подать лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для страны, а также их близкие родственники.
Отдельно это касается граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись политическим преследованиям в своей стране и имеют соответствующие подтверждающие документы.
Семьи погибших военных
Право на подачу декларации имеют и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Речь идет, в частности, о мужьях и женах, детях, родителях супругов или детях одного из супругов военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, разведывательных органов и других военных формирований.
Кроме того, воспользоваться такой возможностью могут второй из супругов гражданина Украины, который проходит или проходил военную службу и погиб или умер в связи с выполнением служебных обязанностей.
Какой срок
В Государственной миграционной службе напомнили, что подать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины необходимо до 16 июля 2026 года.
После этой даты возможность воспользоваться соответствующей процедурой в пределах определенного законодательством срока будет потеряна.
Ранее РБК-Украина рассказывало о новых правилах гражданства в Украине, которые вступили в силу в 2026 году. Закон упрощает получение гражданства для отдельных категорий иностранцев, в частности военнослужащих и их семей, официально регулирует случаи множественного гражданства, а также расширяет основания для его потери, в частности из-за угрозы национальной безопасности или участия в агрессии против Украины.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве 18 июня 2025 года. Документ поддержали 243 народных депутата. Президент Владимир Зеленский подписал закон 15 июля 2025 года. Он предусматривает возможность множественного гражданства для отдельных категорий лиц, при этом на территории Украины люди с несколькими паспортами признаются исключительно гражданами Украины.